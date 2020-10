F1, Lewis Hamilton: “Non sono preoccupato dell’ottavo posto, colpa del set-up della FP2 che era pessimo”

Se uno guarda alla classifica della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo di F1 2020 e vede Lewis Hamilton solamente in ottava posizione, le domande potrebbe essere numerose. Effettivamente l’inglese ha chiuso a quasi 1.4 secondi dal miglior tempo di Valtteri Bottas sulla pista di Portimao, ma le motivazioni le spiega direttamente l’inglese a racefans.com:

“Il set-up della FP2 era terribile – rivela -. Il circuito di per sé è molto complicato, con sali-scendi e curve divertenti mentre altre sono cieche e non sai cosa attenderti. Come se non bastasse il grip è bassissimo per cui la situazione non è semplice da quel punto di vista. Si sono visti molti errori e testa-coda, non penso sia stata una giornata facile per tutti”.

Il campione del mondo prosegue la sua analisi e racconta cosa si attende dalla giornata di domani: “La FP1 è stata una delle migliori di tutta la mia annata, con una vettura che però non era impeccabile. Nel pomeriggio abbiamo quindi apportato alcune modifiche ma hanno reso la macchina inguidabile. A questo punto torneremo alla prima versione per capire dove abbiamo sbagliato e dare il massimo domani. Le qualifiche saranno tirate, specialmente la Q1. Ci saranno tante monoposto a battagliare e anche il traffico sarà deciso. Trovare un giro pulito potrebbe fare la differenza”.

Foto: Lapresse