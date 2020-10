F1, Laurent Mekies: “Charles Leclerc è stato fantastico, gli sviluppi sulla SF1000 vanno nella giusta direzione”

Un quarto e un undicesimo posto: è questo il bilancio in casa Ferrari al termine delle qualifiche del GP dell’Eifel (Germania), sede di questo round del Mondiale 2020 di F1. Sul celebre tracciato del Nurburgring il monegasco Charles Leclerc è stato protagonista di una grande prestazione nel time-attack, riuscendo a sfruttare al meglio il pacchetto e gli aggiornamenti che la scuderia di Maranello ha portato per l’occasione. Meno brillante, invece, la prestazione del tedesco Sebastian Vettel, risultato il primo degli esclusi in Q2 e quindi in sesta fila. Il teutonico, come già accaduto in altre circostanze, fatica a trovare la quadra con questa monoposto e l’unico reale vantaggio in vista di domani è il fatto che avrà libere scelta per le gomme rispetto ai piloti davanti a lui, obbligati a montare le soft.

Ad analizzare questi aspetti è stato anche il Direttore Sportivo della Rossa Laurent Mekies: “È stata la miglior qualifica da metà stagione in avanti, non tanto per il risultato quanto per la prestazione complessiva. Charles è stato fantastico: ha trovato subito confidenza con la pista, si è costantemente migliorato e ha eguagliato così il miglior piazzamento stagionale ottenuto al sabato, tirando fuori tutto il potenziale della SF1000. Sebastian ha avuto qualche difficoltà in più e non è riuscito a passare il Q2 ma avrà almeno la possibilità di scegliere la mescola migliore per la prima parte della gara. I piccoli aggiornamenti che abbiamo portato qui e due settimane fa a Sochi ci hanno dato qualcosa in più in termini di prestazione: niente di eclatante ma quando le differenze sono minime basta poco per fare un salto rilevante. Detto questo, la cosa più importante è che questi sviluppi sembrano confermare che tutti gli sforzi che la squadra sta facendo a Maranello stanno andando nella direzione giusta: lo è per il finale di questo campionato ma, soprattutto, per il prossimo. Domani la corsa sarà ancora più incerta del solito visto che tutte le squadre dispongono di pochissimi riferimenti, sia perché da sette anni non si correva su questa bellissima pista, sia perché ieri non abbiamo potuto girare a causa delle condizioni meteorologiche. Dopo il risultato di oggi abbiamo la possibilità di scegliere strategie diverse con i nostri piloti e cercheremo di sfruttare al meglio quest’opportunità. Infine, vorrei fare i complimenti al nostro pilota di riserva, Antonio Giovinazzi, per la miglior qualifica della stagione: una prestazione che gli darà sicuramente un’ulteriore iniezione di fiducia” (fonte: ferrari.com).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse