F1, Lando Norris: “Abbiamo ottenuto il massimo che potevamo nelle qualifiche”

Un ottavo posto è quello conquistato dal britannico della McLaren Lando Norris, al termine delle qualifiche del GP dell’Eifel, prova del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Nurburgring l’alfiere del team di Woking ha cercato di estrarre il meglio dalla propria monoposto, da cui probabilmente si aspettava qualcosa di più nel time-attack. Tuttavia, nelle dichiarazioni pubblicate sul sito ufficiale della scuderia, Lando vede il bicchiere mezzo pieno in vista di una gara difficile per le basse temperature.

“Penso che oggi sia stato il massimo che potevamo fare davvero. Non siamo stati abbastanza veloci per migliorare ulteriormente il nostro riscontro, quindi penso che abbiamo massimizzato le nostre prestazioni, anche se l’ottavo posto è un po’ deludente. La macchina mi ha dato sensazioni positive rispetto a Sochi ed è la cosa principale. Pensavamo di avere qualcosa in più per le qualifiche, ma non è andata così. Nel complesso, non è una brutta giornata, la vettura va bene, ma domani sarà difficile a causa del meteo, quindi vedremo cosa possiamo fare“, le parole di Norris.

Foto: LaPresse