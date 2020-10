F1 in tv, GP Portogallo 2020: programma Sky e TV8, orari, streaming

La Formula 1 fa tappa in Algarve sulla pista inedita di Portimao da venerdì 23 a domenica 25 ottobre per il Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesimo round della stagione. Dopo una sola domenica di riposo, i team del circus si apprestano ad affrontare il primo atto di una doppietta ravvicinata che si concluderà domenica 1° novembre a Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Mercedes sarà come di consueto favorita per il successo, anche se Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovranno impegnarsi a fondo per trovare il limite su un tracciato che entra per la prima volta nel calendario iridato. Fari puntati chiaramente sull’unico possibile avversario delle Frecce Nere: Max Verstappen su Red Bull. Grande curiosità infine per vedere all’opera in Algarve una Ferrari in grande difficoltà e costretta a lottare nelle posizioni di rincalzo.

L’intero weekend di gara di Portimao verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni del weekend lusitano con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento del debutto assoluto della Formula 1 in Algarve. Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio del Portogallo 2020 di F1:

Loading...

Loading...

PROGRAMMA WEEKEND GP PORTOGALLO F1 2020

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 23 ottobre

ore 12.00-13.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 24 ottobre

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 25 ottobre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 24 ottobre

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 25 ottobre

ore 18.00, F1, Gara, differita

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse