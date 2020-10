F1 in tv, GP Eifel 2020: programma Sky e TV8, orari, streaming

Dopo un weekend di pausa, la F1 torna in azione nei prossimi giorni. Dal 9 all’11 ottobre il Circus farà tappa al Nürburgring, tracciato dove non si gareggiava dal 2013. La pista tedesca, inserita in calendario solo a estate inoltrata dopo la cancellazione della trasferta nordamericana a causa della pandemia di Covid-19, ospiterà l’inedito Gran Premio dell’Eifel, così denominato in onore dell’altopiano dove si trova l’autodromo.

Non si gareggerà lontani da Kerpen, il luogo d’origine di Michael Schumacher, il cui record di 91 vittorie in Formula Uno potrebbe essere eguagliato da Lewis Hamilton. Il britannico, issatosi a quota 90 con il successo nel GP di Toscana, ha mancato l’aggancio a Sochi, dove ha concluso al terzo posto soprattutto a causa della controversa doppia penalità rimediata prima ancora della partenza. Dunque il trentacinquenne inglese, impostosi in 6 dei 10 GP disputati sinora nel 2020 e leader della classifica iridata, sarà sicuramente avido di riscattarsi dopo il travagliato Gran Premo di Russia.

Loading...

Loading...

La Ferrari dovrà correre per l’ennesima volta in difesa. La scuderia di Maranello a Sochi ha introdotto degli aggiornamenti, ma la situazione non è migliorata granché. Charles Leclerc ha infatti pagato oltre un minuto a Valtteri Bottas. Dunque il Cavallino Rampante avrà come obiettivo massimo quello di marcare qualche punto. Si spera che il fatto di gareggiare in Germania possa motivare un Sebastian Vettel ormai in disarmo, “scaricato” dal team già in primavera e in grossa difficoltà con la SF1000.

F1 – GP EIFEL 2020: IL PROGRAMMA

Venerdì 9 ottobre

Ore 11.00-12.30 – Prove libere 1

Ore 15.00-16.30 – Prove libere 2

Sabato 10 ottobre

Ore 12.00-13.00 – Prove libere 3

Ore 15.00 – Qualifiche

Domenica 11 ottobre

Ore 14.10 – Gara

COME GUARDARE IN TV IL GP DELL’EIFEL 2020

La copertura televisiva del GP dell’Eifel sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO prevederà le differite delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del venerdì e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Sochi.

TV A PAGAMENTO – Il GP dell’Eifel di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (ore 18.30) e della corsa tedesca (ore 18.15). Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il GP dell’Eifel di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend al Nürburgring

La programmazione di TV8/HD

Sabato 10 ottobre

ore 18.30, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 11 ottobre

ore 18.15, F1, Gara, diretta

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse