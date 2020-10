F1, Helmut Marko su Mick Schumacher: “Credo che guiderà l’Alfa Romeo l’anno prossimo insieme a Raikkonen”

Non fosse stato per un meteo fin troppo capriccioso al Nurburgring (Germania), Mick Schumacher avrebbe fatto il proprio esordio nel weekend iridato del GP di F1 dell’Eifel, nel corso delle prove libere 1 dell’appuntamento tedesco. La cancellazione dell’intera giornata di libere sulla pista teutonica ha rimandato il tutto, ma a detta del consulente di Red Bull Helmut Marko è solo questione di tempo.

Secondo il 77enne austriaco, in un’ intervista concessa a Sport1, l’Alfa Romeo avrebbe pensato di rivolgersi a Mick non solo per la FP1, ma anche per sostituire nell’intero weekend Antonio Giovinazzi, che presentava alcuni sintomi che avevano fatto pensare al Covid-19. Un po’ lo stesso discorso fatto per il thailandese Alexander Albon, con il tedesco Nico Hulkenberg (poi a sostituire in Racing Point Lance Stroll) che avrebbe potuto essere nell’abitacolo della RB16.

Le cose poi sono andate diversamente, ma Marko è convinto che Schumi Jr. sarà dall’anno venturo in F1 al fianco del confermato Kimi Raikkonen in Alfa Romeo, nonostante un Giovinazzi in ripresa, che ieri ha ottenuto la top-10: “E’ abbastanza chiaro sapere quali sono i piloti con il sedile che scotta. A mio parere Mick Schumacher sarà in Alfa Romeo con Raikkonen e penso che sia una coppia che possa funzionare“, l’idea del 77enne nativo di Graz.

Foto: LaPresse