F1, GP Portogallo 2020: Ferrari con un nuovo diffusore a Portimao? Altri aggiornamenti su un circuito “ignoto”

Su il sipario. Il Circus della F1, dopo essersi concesso una settimana di pausa e reduce dal freddo del Nurburgring, torna in scena e lo farà su un palcoscenico “ignoto”. Sì perché il weekend a Portimao (Portogallo) ha i connotati del mai visto e sentito in termini ufficiali per il campionato. In passato la pista lusitana era stata usata per i test e alcuni piloti la conoscono per averla affrontata nelle formule minori. Vero è che questa novità, introdotta per la pandemia, è un elemento da considerare. Nei fatti, la massima categoria dell’automobilismo torna a correre in terra portoghese a distanza di 24 anni: l’ultima volta era stata nel 1996, ma in quel caso il circuito era quello di Estoril.

Ebbene, che pista ci dobbiamo aspettare? Stando alle testimonianze di chi l’ha vista oppure ha potuto gareggiarci, i commenti sono estremamente positivi. L’Autódromo Internacional do Algarve è composto da 15 curve (nove a destra e sei a sinistra). Ha tutto: un lungo rettilineo, curve strette, curve veloci e incredibili dislivelli, insomma, ci sono tutti gli ingredienti necessari per godere di un grande spettacolo. In sostanza, si prospetta anche tanto lavoro per i tecnici che dovranno in breve tempo trovare la chiave della messa a punto e massimizzare il pacchetto a propria disposizione.

In un campionato che si avvia a essere marchiato a fuoco dal duo Mercedes-Lewis Hamilton, visti i risultati della scuderia di Brackley con il “Re Nero”, la Ferrari continua con il proprio percorso di sviluppo che in Germania ha sortito alcuni effetti, limitatamente alle qualifiche. Leclerc, in quarta piazza nel time-attack, poi ha dovuto fare una gara su uno standard sensibilmente più basso, chiudendo in settima posizione, mentre il tedesco Sebastian Vettel non è andato oltre l’undicesima posizione, autore di un errore nelle fasi concitate.

La scuderia di Maranello, nell’ultimo weekend, aveva introdotto infatti delle novità sui bargeboard, sull’ala posteriore e nelle parti interne alla vettura. Il terzo pacchetto di aggiornamenti, che dovremmo vedere in Portogallo, potrebbe prevedere un nuovo diffusore. Il Cavallino Rampante vuol quantomeno migliorare l’efficienza aerodinamica per consentire a Leclerc e a Vettel di disputare delle gare meno sacrificate. Certo, la base della SF1000 resta decisamente problematica, ma questi update vanno nella direzione del 2021, stando alle considerazioni del Team Principal Mattia Binotto. Non resta che attendere il responso della pista.

