F1, GP Emilia-Romagna 2020: come vedere la gara gratis e in chiaro. Orario e programma TV8

Appuntamento fissato domani (domenica 1° novembre) alle ore 13.10 per la partenza del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 e terzo appuntamento dell’anno in programma sul suolo italiano da parte del circus. Grande attesa per vedere nuovamente Imola ospitare una gara di Formula 1 per la prima volta dal 2006, con Mercedes favorita per la doppietta nonostante l’ingombrante presenza di Max Verstappen con la Red Bull in terza piazza sulla griglia. Valtteri Bottas proverà a conservare la pole position dagli attacchi del compagno di squadra britannico Lewis Hamilton, con le Frecce Nere che domani potrebbero festeggiare la certezza aritmetica del settimo titolo iridato costruttori consecutivo. Ferrari a caccia di un’impresa con Charles Leclerc per arrivare a ridosso del podio, mentre Sebastian Vettel dovrà rimontare per entrare in zona punti.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, valido come tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta tv dalle ore 13.10 su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport F1. La diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go e NowTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta della gara con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un attimo del primo Gran Premio di Formula 1 ad Imola dopo 14 anni. Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Emilia Romagna 2020 di Formula 1:

Loading...

Loading...

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2020 F1

La programmazione di TV8/HD

Domenica 1° novembre

ore 13.10, F1, Gara, diretta

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 1° novembre

ore 13.10, F1, Gara, diretta

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse