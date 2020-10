F1, GP Eifel 2020: nuovi bargeboard e fondo al Nurburgring per la Ferrari. Tutte gli aggiornamenti della Rossa

La Ferrari cercherà di fare un piccolo passo in avanti in vista del prossimo GP dell’Eifel, di scena sul celebre tracciato del Nurburgring (Germania). La Rossa, fino ad ora assente ingiustificata del Mondiale 2020 di F1, vuol ridestarsi dal torpore in cui la si è vista nel corso dell’intera stagione, non consentendo ai suoi due piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel di ambire ai massimi traguardi.

Ecco che, come riportato in maniera molto dettagliata su Motorsport.com, la scuderia di Maranello si presenterà ai nastri di partenza del round tedesco con una nuova bargeboard e un fondo rivisto. L’obiettivo è quello di generare carico aerodinamico, potendosi permettere un assetto di base un po’ più scarico, visto il problema relativo al drag che sta condizionando molto il rendimento della SF1000. Nessuna rivoluzione, ma il tentativo di studiare delle soluzioni in grado di garantire un comportamento del corpo-vettura un po’ diverso da quello notato fino ad ora.

Questi interventi, associati alla messa a punto della sospensione posteriore a comando idraulico, dovrebbero mettere nelle condizioni Leclerc e Vettel di guidare in maniera migliore e meno sacrificata. Lavoro di set-up particolarmente importante se si pensa che in questa sede è prevista pioggia nel corso dell’intero fine settimana e quindi verificare la bontà del nuovo materiale non sarà affatto semplice.

Foto: LaPresse