F1, Christian Horner: “Sceglieremo il fornitore di motori entro la fine del 2020”

La Red Bull dovrà trovare in tempi brevi un nuovo fornitore di motori. Dopo l’annuncio della Honda che ha dichiarato di ritirarsi dal Circus della F1 al termine del 2021, la scuderia di Milton Keynes ha avviato alcuni sondaggi con i tre principali costruttori, ovvero Mercedes, Ferrari e Renault. Appare chiaro che la squadra anglo-austriaca, in qualsiasi eventualità sarà team cliente rispetto alle case citate.

Una decisione che, stando a quanto dichiarato al Nurburgring dal Team Principal Christian Horner, sarà presa entro la fine di questa stagione, vista la necessità di non perdere troppo tempo sul progetto del 2022, annata nella quale vi saranno le nuove monoposto, e un componente come il propulsore non può certamente essere ignorato: “Ci sono tre fornitori attualmente e con loro stiamo parlando. Abbiamo un po’ di tempo per valutare le diverse opzioni. L’ideale sarebbe arrivare a una conclusione entro la fine dell’anno, essendo il motore parte integrante fondamentale della monoposto 2022, per mettere anche i tecnici nelle migliori condizioni di lavorare“. Tempi serrati legati, forse, anche ai riflessi economici del BoP e su questo aspetto Horner non ha risposto. Vedremo.

Foto: LaPresse