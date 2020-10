F1, Carlos Sainz: “Ci manca la conoscenza del nuovo pacchetto, speravo di andare più forte”

Risultato finale abbastanza deludente in casa McLaren per Carlos Sainz, decimo al termine delle qualifiche valevoli per il Gran Premio dell’Eifel 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale di F1. Lo spagnolo, futuro pilota Ferrari dal 2021 in coppia con Charles Leclerc, non ha brillato quest’oggi sul giro secco al Nurburgring chiudendo due posizioni alle spalle del compagno di squadra britannico Lando Norris. A fine giornata, il 26enne nativo di Madrid ha spiegato i motivi di questa prestazione rivelando la strategia differenziata da parte del team per i due piloti in questo freddo sabato tedesco.

“Venerdì non abbiamo avuto le prove libere e abbiamo deciso di separare le due vetture, provando con me tutte le novità che il team ha portato e con Lando il vecchio pacchetto – sono le dichiarazioni di Sainz riportate da Marca -. Proprio come è successo a Lando in Russia, dove ha avuto i miglioramenti, è costato molto. C’è molta incertezza, ci manca la conoscenza del nuovo pacchetto. Non siamo riusciti ad analizzarlo, ma speravo di andare più veloce. Non so se perché non siamo riusciti a svilupparlo bene o per qualche altro motivo, però questa è la situazione”.

Foto: Lapresse