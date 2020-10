F1, Antonio Giovinazzi: “Si poteva fare molto di più, ma il traffico ha rovinato i miei giri veloci”

Antonio Giovinazzi non può certo essere soddisfatto del risultato delle qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna. Il pilota dell’Alfa Romeo, fresco di riconferma anche per la stagione 2021, ha infatti realizzato l’ultimo tempo e sarà costretto a fare da fanalino di coda sulla griglia di partenza. Ecco quanto dichiarato dal ventiseienne pugliese al sito ufficiale della sua squadra.

“Il potenziale della nostra vettura avrebbe dovuto garantirci un risultato molto migliore, ma non siamo stati in grado di completare un giro pulito. Il primo tentativo è andato abbastanza bene e infatti non eravamo messi male, però poi entrambi i miei giri veloci nel secondo time attack sono stati compromessi dal traffico. Sapevamo che qui avrebbe potuto capitare, ma quando succede è comunque molto frustrante. Partire dal fondo non è certo l’ideale, però l’aspetto positivo è che scattando ultimi possiamo solo migliorare la nostra posizione. Domani cercheremo di fare del nostro meglio, anche se sorpassare non sarà facile. Avremo bisogno di una buona partenza e di una buona strategia per recuperare un po’ di terreno”.

