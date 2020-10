F1, Antonio Giovinazzi: “Contento di avere raggiunto la Q2, in vista della gara sono fiducioso”

Antonio Giovinazzi sta vivendo un weekend del Gran Premio di Eifel 2020 di F1 con il sorriso sulle labbra. Le notizie relative al suo rinnovo con l’Alfa Romeo si fanno sempre più concrete, mentre oggi in pista ha realizzato la sua miglior qualifica della stagione. Un quattordicesimo posto non è certo un risultato clamoroso, ma per il pilota pugliese raggiungere la Q2 non era mai successo negli appuntamenti precedenti. Farlo, rifilando ancora una discreta “scoppola” al compagno di scuderia Kimi Raikkonen, è un ulteriore motivo per essere fiducioso.

“Raggiungere la seconda manche delle qualifiche era una cosa che mi mancava effettivamente – conferma Giovinazzi ai microfoni di Sky Sport -. Sono davvero contento del risultato perché le condizioni odierne erano davvero difficili. Non aver girato ieri nelle due sessioni di prove libere ci ha costretto a forzare i tempi nei sessanta minuti della FP3. Ovviamente vogliamo sempre fare meglio, ma per ora va bene così. Domani avrò modo di partire più avanti del solito e potrò fare qualcosa di buono. Le condizioni di freddo e pioggia saranno dure per tutti, vedremo come andrà”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse