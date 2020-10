F1, Alfa Romeo rinnova Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen per il Mondiale F1. Confermati i due piloti

La Alfa Romeo ha comunicato quale sarà la line-up per il Mondiale F1 2021. Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi sono stati confermati al volante delle monoposto del Biscione anche per la prossima stagione, non ci saranno cambiamenti all’interno della scuderia svizzera. La stagione in corso non è stata semplice per l’Alfa Romeo, ma i due piloti restano un punto fermo del programma. Il finlandese Kimi Raikkonen disputerà così la sua 19ma stagione in Formula Uno, il Campione del Mondo 2007 non ha intenzione di smettere nonostante i 41 anni appena compiuti. il 26enne pugliese Antonio Giovinazzi si prepara invece alla sua terza stagione piena nella massima categoria automobilistica.

Antonio Giovinazzi: “Nelle ultime due stagioni Alfa Romeo Racing è stata la mia famiglia in Formula 1 e sono felice che questo rapporto possa proseguire per un altro anno. Il team ha dimostrato di fare molto affidamento sulle mie capacità e io ho fatto del mio meglio per ripagare questa fiducia con il duro lavoro e l’impegno: abbiamo ottenuto alcuni buoni risultati e penso di aver fatto la mia parte per la crescita del team, ma la strada è ancora lunga e ci sono ancora molti traguardi da raggiungere insieme. La prossima stagione sarà caratterizzata dalla continuità con quella in corso, perciò tutto quello su cui lavoreremo da ora alla fine dell’anno sarà utile per il prossimo, e noi siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo”.

Kimi Raikkonen: “Per me Alfa Romeo Racing è più di un team, è una seconda famiglia. Molti di coloro che ho conosciuto quando ho debuttato in Formula 1 nel 2001 sono ancora qui e l’atmosfera straordinaria che regna nel team mi dà nuove motivazioni per continuare l’anno prossimo con quella che sarà la mia diciannovesima stagione“.

Frederic Vasseur (team principal): “Sono molto contento che il team continui a lavorare con Kimi e Antonio per un’altra stagione. Kimi è un pilota che non ha bisogno di presentazioni: il suo talento è stato chiaramente visibile a tutti fin dal 2001, e ancora oggi percepisco in lui la stessa passione e la stessa motivazione ogni volta che lo vedo al lavoro. Riesce sempre a ottenere il 100% dalla sua monoposto e si comporta da vero leader con le persone che lavorano con lui. Dopo aver terminato la scorsa stagione in crescendo, Antonio ha ripreso da dove aveva finito e ha continuato a migliorare durante tutto il 2020. In pista e nelle riunioni con gli ingegneri, ha giocato un ruolo essenziale per il nostro team e si è decisamente meritato un nuovo contratto per il 2021. La sua etica del lavoro, il suo impegno nei confronti del team e il suo entusiasmo contagioso sono fondamentali per Alfa Romeo Racing”.

Foto: Lapresse