F1, Alfa Romeo e Sauber ancora insieme nel Mondiale 2021: si va verso una conferma di Raikkonen e di Giovinazzi

La strada della continuità. L’Alfa Romeo sarà ancora lo sponsor principale della Sauber anche nel Mondiale 2021 di F1. Un annuncio arrivato dalla Casa italiana, che ha rivelato il prolungamento del rapporto di collaborazione iniziato nel 2018.

“Le competizioni sportive e le performance rappresentano l’essenza di Alfa Romeo. Il brand è praticamente nato sui circuiti e oggi continuiamo a competere al livello più alto del motorsport. Grazie alla partnership con Sauber, i nostri clienti possono beneficiare di un know-how esclusivo nell’ambito dell’automobilismo sportivo, come dimostrano le nuove Giulia GTA e GTAm, sviluppate con il contributo tecnico di Sauber Engineering, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni aerodinamiche specifiche”, ha detto l’a.d. di FCA Mike Manley (fonte: gazzetta.it)

Una partnership che ha avuto delle ricadute nella produzione di serie, ricordando la realizzazione dei maggior numero di componenti in carbonio, in particolare di quelli che influiscono sull’aerodinamica, affidati a Sauber Engineering e legati alla berlina Giulia in versione GTA e GTAm. A commentare la notizia anche il Team Principal Alfa Romeo Racing Frédéric Vasseur: “Il rinnovo della nostra collaborazione con Alfa Romeo rappresenta una vera e propria dichiarazione di intenti da parte di entrambi i brand. In Sauber, Alfa Romeo ha trovato un partner fortemente focalizzato sulle performance a cui affidarsi e noi siamo onorati di accogliere nel nostro nome l’eredità e i successi di Alfa Romeo. I due brand condividono fin dall’inizio l’obiettivo di portare avanti una partnership che sia fruttuosa nel lungo periodo: nelle ultime tre stagioni abbiamo costruito delle solide basi e puntiamo a raccogliere i frutti di questo lavoro nel 2021 e oltre”.

Alfa che si presenterà con le C39 in modo particolare, in vista del prossimo GP di Imola: una livrea nella quale verrà messo in risalto il tricolore , con un logo esclusivo riferito al 110° anniversario del marchio italiano, affiancato dalla scritta “Welcome back, Imola” (Bentornata, Imola). A questo punto, parlando di conferma dello status quo, si attende solo l’ufficialità della continuazione del percorso con i due piloti attuali Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, ritenuta sempre più probabile.

