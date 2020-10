Europa League 2020-2021, calendario Roma: date, orari, programma partite

Il calendario della Roma nell’edizione 2020-2021 di Europa League è stato rilasciato, con le sei partite che l’accompagneranno nel girone A con Young Boys, CSKA Sofia e Cluj, per un sorteggio non esattamente sfavorevole ai giallorossi.

Si comincerà il 22 ottobre alle 18:55, con la trasferta in Svizzera, per poi debuttare a Roma una settimana dopo. Ancora a Roma arriverà la visita del Cluj, nella prima settimana di novemrbe. Dopo due settimane di pausa, si ripeterà in maniera differente il giro nel ritorno: trasferta in Romania, arrivo dello Young Boys a Roma, e infine passaggio in Bulgaria. Un calendario, quello romanista, che vede la disputa delle partite quasi sempre in contemporanea con quelle del Napoli, all’interno delle due fasce orarie ormai usuali delle 18:55 e delle 21:00.

Loading...

Loading...

Le partite della Roma in Europa League verranno trasmesse da Sky Sport, con possibilità di passaggi in diretta in chiaro su TV8 qualora venisse effettuata una decisione in tal senso. Di seguito il calendario completo.

CALENDARIO ROMA EUROPA LEAGUE 2020-2021

1a giornata, 22 ottobre ore 18:55: Young Boys-Roma

2a giornata, 29 ottobre ore 21:00: Roma-CSKA Sofia

3a giornata, 5 novembre ore 21:00: Roma-Cluj

4a giornata, 26 novembre ore 18:55: Cluj-Roma

5a giornata, 3 dicembre ore 21:00: Roma-Young Boys

6a giornata: 10 dicembre ore 18:55: CSKA Sofia-Roma

Foto: LaPresse