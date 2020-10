Giovanni Malagò: “La conference call con Giuseppe Conte? Un vero e proprio minestrone”

A caldo, non ha usato giri di parole: “È stato un formidabile minestrone, in cui mi sono sentito anche in difficoltà“: così il Presidente del Coni Giovanni Malagò dopo aver partecipato “a una call sullo sport con il premier Conte, i ministri dell’Economia e dello Sport, Gualtieri e Spadafora. Ringrazio dell’invito ma erano rappresentati interessi completamente diversi uno dall’altro. Prendiamo atto e speriamo che il 24 novembre, facendoci il segno della croce, sarà possibile essere coinvolti preventivamente, perché forse sfugge a questo Governo che certe dinamiche ci mettono in difficoltà con il nostro mondo“.

La conference call tra il premier Conte e alcuni rappresentanti del mondo dello sport si è conclusa pochi minuti fa. “Quando ti ritrovi al tavolo Gandini (presidente della Lega Basket e del Comitato 4.0, ndr) in rappresentanza di tutte le Leghe – ha proseguito Malagò – non capisco cosa possa avere a che fare con noi, è emersa una polemica serena ma forte“, ha proseguito Malagò riferendo al Consiglio Nazionale del Coni in corso. Tra i presenti alla call con Conte, Malagò ha citato anche il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, il coordinatore degli Enti di promozione sportiva, Damiano Lembo e ha detto che le “convocazioni sono state fatte da Spadafora“.

Foto: LaPresse