Ciclismo, Vincenzo Nibali ai tifosi: “Il vostro calore servirà da stimolo per ripartire”

Vincenzo Nibali si rivolge ai propri tifosi attraverso un post su Facebook per ringraziarli dell’affetto e del sostegno ricevuti durante il Giro d’Italia 2020: a conclusione di una stagione tribolata a causa dell’emergenza sanitaria, il messinese ora può riposarsi e pensare alla prossima annata. Di seguito le sue parole.

“Le fatiche del Giro e di questa pazza stagione sono alle spalle. È tempo di ricaricarsi e non c’è nulla di più efficace della serenità di chi ti vuole bene. Un grazie di cuore a tutti coloro che, in questi mesi, mi hanno sostenuto e tifato. Il vostro calore è la cosa che, più di ogni altra, servirà da stimolo per ripartire. Un grande abbraccio e GRAZIE“.

Foto: LaPresse