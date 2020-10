Ciclismo, Under 23: Daniel Smarzaro imprime il proprio sigillo alla 83^ Coppa San Daniele

Una vittoria cercata, voluta e arrivata su uno dei traguardi più prestigiosi di questa ultima parte di stagione; dopo aver “preso le misure” nel week-end a Montevarchi (AR) e alla 78^ Torino-Biella, entrambe chiuse al secondo posto, sulla linea bianca di San Daniele del Friuli (UD) Daniel Smarzaro ha centrato il bersaglio grosso, facendo sua l’ 83^ Coppa Città di San Daniele.

In 108 hanno risposto all’appello dell’Uc Sandanielesi che, nonostante tutte le difficoltà legate al contagio da Covid-19, hanno allestito con passione e professionalità la classica friulana consentendo agli atleti di gareggiare in completa sicurezza. La corsa si è subito accesa grazie all’allungo di un terzetto composto da Martin Nessler (Cycling Team Friuli), Michele Gazzoli e Tommaso Rigatti (Colpack Ballan); questi tre atleti sono arrivati a guadagnare un minuto e mezzo sul gruppo che, tornata dopo tornata, si è sempre più assottigliato. A tre giri dal termine si sono riaperti i giochi con il plotone che è tornato compatto e sono iniziati nuovamente gli scatti. I migliori di giornata, però, sono riusciti nell’intento di tenere il gruppo compatto sino all’ultima scalata al Castello d’Arcano. Qui ad allungare è stato Riccardo Lucca (General Store): l’azione del trentino sembrava poter essere quella vincente ma i sogni di gloria si sono spenti proprio sotto il triangolo rosso dell’ultimo chilometro. Appena il tempo di trovare le posizioni migliori per affrontare l’ascesa finale del “Macello Vecchio” ed è scattato lo sprint decisivo in salita che ha visto prevalere nettamente il portacolori della General Store Daniel Smarzaro. Prima perla stagionale per il trentino classe 97, che ha preceduto sulla linea del traguardo lo sloveno Tilen Finkst (Naz. Slovenia) e Davide Bais (Cycling Team Friuli).

“Questo successo è tutto dedicato alla mia fidanzata a cui avevo promesso una vittoria prima della chiusura della stagione. Sono felice di aver vinto quest’oggi in una classica prestigiosa e affascinante come quella di San Daniele” ha spiegato dopo il traguardo Daniel Smarzaro. Pienamente soddisfatto della giornata anche Alfonso Fanzutti, numero uno della Uc Sandanielesi: “Anche quest’anno abbiamo avuto un bel parterre di atleti che hanno onorato al meglio la nostra corsa. Questa nuova formula si è rivelata vincente sia dal punto di vista della sicurezza degli atleti e del pubblico sia per la spettacolarità della gara. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale, tutte le aziende e i volontari che hanno reso possibile tutto questo”.

ORDINE D’ARRIVO 83^ COPPA CITTA’ DI SAN DANIELE:

1° Daniel Smarzaro (General Store)

2° Tilen Finkst (Naz. Slovenia)

3° Davide Bais (Cycling Team Friuli) a 2″

4° Filippo Bertone (Iseo Rime Carnovali)

5° Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali)

6° Stefano Di Benedetto (Pedale Scaligero)

7° Michele Gazzoli (Colpack Ballan)

8° Stefano Gandin (Zalf Euromobil Désirée Fior)

9° Matteo Baseggio (General Store)

10° Nicolas Nesi (D’Amico UM Tools)

