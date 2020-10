Ciclismo su pista, Europei U23 e Jrs: Silvia Zanardi si impone nella corsa a punti, bronzo per Manlio Moro nell’inseguimento individuale

Continuano a sorridere all’Italia gli Europei di ciclismo su pista, categoria U23 e Jrs, che si stanno tenendo a Fiorenzuola d’Arda. Il medaglie azzurro è salito a quota 10 medaglie, di cui 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi. A dare un contributo importante, in questo senso, sono stati Silvia Zanardi nella corsa a punti (U23) e Manlio Moro nell’inseguimento individuale (Jrs).

Un’affermazione d’autorità per Zanardi, capace di venir fuori alla distanza quando alle rivali la luce si è un po’ spenta. L’azzurrina, infatti, è stata abile a entrare nella fuga decisiva, insieme alla belga Bossuyt, alla tedesca Brausse e all’irlandese Griffin. Il quartetto di testa ha accumulato un giro di vantaggio e con tutti gli sprint vinti dall’italiana è arrivato il metallo più pregiato. Un trionfo per l’atleta del Bel Paese. Il secondo podio tricolore al Velodromo Pavesi è stato firmato da Moro, che si è tinto di bronzo nell’inseguimento individuale juniores, come detto. Nelle qualificazioni ha ottenuto il crono di 3’25”290 che gli ha permesso di giocarsi il bronzo contro il russo Kryuchkov. In questo caso il corridore italiano ha tirato fuori la prestazione di qualità, realizzando il miglior tempo assoluto del torneo: 3’21”487. Infatti il tedesco Boos ha vinto l’oro in 3’21”625, precedendo il danese Carl Frederik Bevort. L’altro azzurro Tedeschi si è classificato 12° in 3’33”435.

Quarto posto un po’ amaro invece per Eleonora Camilla Gasparrini nella Eliminazione Juniores, vinta dalla portoghese Campos, a precedere la ceca Bartova e l’olandese Hengeveld. Nella giornata odierna assegnati altri tre titoli nella velocità. Tra gli uomini juniores si è imposto il tedesco Willy Leonhard Weinrich. Lorenzo Ursella, junior al primo anno, ha terminato 11° (tempo nelle qualifiche sui 200 metri 11’319). Daniele Napolitano, anche lui juniores al primo anno, ha chiuso in classifica con il 9° tempo (11”082) i 200 metri lanciati. Nella Velocità Juniores femminile successo della russa Alina Lysenko, mentre tra le U23 ha vinto la tedesca Friedrich. In questo torneo in gara anche la medaglia d’argento europea nello scratch juniores 2018 Giada Capobianchi che si è fermata nelle qualificazioni, con il tempo di 12”273 è 11°. Il tutto si è concluso con la Corsa a punti Under 23 maschile, vinta dal russo Gleb Syritsa. Matteo Donegà si è classificato sesto.

Foto: FCI