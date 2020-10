Ciclismo su pista, Europei juniores/u23 2020: trionfano le azzurre del quartetto, altre tre medaglie per l’Italia

Prima giornata già con tre medaglie in casa Italia nel velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda dove sono partiti oggi i Campionati europei su pista per le categorie under 23 e juniores.

Non hanno tradito le aspettative le azzurre del quartetto dell’inseguimento a squadre a livello under 23: medaglia d’oro senza problemi per Marta Cavalli, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini con il tempo di 4’36″080, oltre 2” meglio della Germania. Bronzo alla Polonia.

A sorpresa invece l’Italia trova una medaglia nella velocità, precisamente in quella a squadre donne juniores: Valentina Basilico, Sara Fiorin e Gaia Tormena sono seconde alle spalle della Polonia. Terza la Russia.

A completare il medagliere tricolore sono gli uomini dell’inseguimento a squadre juniores: Lorenzo Balestra, Andrea D’Amato, Niccolò Galli e Manlio Moro superano nella finalina con il tempo di 4’16″188 la Danimarca. Oro per la Russia sulla Germania.

Da segnalare un altro bronzo, quello di Lara Crestanello, terza nello scratch dietro alla slovacca Nora Jencusová e alla polacca Nikola Wielowska.

Stefano Cavalli, Alessandro Sala e Thomas Vignoli sono quarti nella velocità a squadre uomini juniores vinta dalla Germania. Delusione nell’inseguimento individuale uomini juniores con Jonathan Milan, quarto a livello senior sempre nei Mondiali, si assesta ai piedi del podio. A vincere il tedesco Felix Gross. Giosuè Epis sesto nello scratch uomini juniores, nono Filippo Ferronato nell’eliminazione uomini under 23, Eleonora Gasparrini e Elena Contarin, sono quinta e nona nell’inseguimento individuale donne juniores.

Foto: Lapresse