Ciclismo, Ranking UCI: l’Italia scivola al quarto posto, Vincenzo Nibali in top-10. Roglic e la Slovenia al comando

L’Italia scivola al quarto posto nel Ranking per Nazioni, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Gli azzurri hanno infatti perso una posizione, venendo scavalcati dal Belgio. Al comando si conferma la Slovenia, grazie soprattutto alla doppietta firmata da Tadej Pogacar e Primoz Roglic al Tour de France. La nostra Nazionale è attardata di 451 punti dal Belgio, mentre la Francia occupa il secondo posto.

Non ci sono grossi scossoni nelle posizioni di vertice del ranking individuale. Lo sloveno Primoz Roglic, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi e secondo al Tour de France, ha 850 punti di vantaggio su Tadej Pogacar (trionfatore alla Grande Boucle). Il belga Wout Van Aert, dominatore della Milano-Sanremo, completa il podio precedendo l’olandese Mathieu van der Poel, fresco vincitore del Giro delle Fiandre e capace così di scavalcare il danese Jakob Fuglsang. Tutto invariato nelle altre posizioni in top-ten: il francese Julian Alaphilippe, fresco Campione del Mondo e vincitore della Freccia del Brabante (andato a sbattere contro una moto alla Ronde), è sesto appena davanti all’australiano Richie Porte, al colombiano Miguel Angel Lopez, all’ecuadoriano Richard Carapaz e al nostro Vincenzo Nibali, decimo e in corsa al Giro d’Italia.

In casa Italia sono da segnalare il 13mo posto di Diego Ulissi e il 27mo di Giacomo Nizzolo. Alberto Bettiol non è riuscito a bissare il successo al Giro delle Fiandre e ha perso 27 posizioni, scivolando al 55mo posto. Di seguito i ranking UCI aggiornati al 20 ottobre.

RANKING UCI (aggiornati al 20 ottobre 2020):

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10):

1. Slovenia 10.437

2. Francia 9.261,83

3. Belgio 8.033

4. Italia 7.582

5. Colombia 7.365,49

6. Paesi Bassi 6.363,5

7. Spagna 6.103,5

8. Australia 5.747

9. Germania 5.363

10. Danimarca 5.222

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10):

1. Primoz Roglic (Slovenia) 4.820

2. Tadej Pogacar (Slovenia) 3.970

3. Wout van Aert (Belgio) 2.700

4. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2.040

5. Jakob Fuglsang (Danimarca) 1.821,5

6. Julian Alaphilippe (Francia) 1.795,83

7. Richie Porte (Australia) 1.733

8. Miguel Angel Lopez (Colombia) 1.685,5

9. Richard Carapaz (Ecuador) 1.671,5

10. Vincenzo Nibali (Italia) 1.602

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200):

10. Vincenzo Nibali 1.602

13. Diego Ulissi 1.487

27. Giacomo Nizzolo 1.183

43. Giulio Ciccone 851

55. Alberto Bettiol 649

57. Filippo Ganna 633

59. Elia Viviani 597

63. Matteo Trentin 580

68. Damiano Caruso 552

69. Andrea Vendrame 552

70. Davide Formolo 538,5

73. Andrea Pasqualon 530

76. Fausto Masnada 515

78. Diego Rosa 509

92. Davide Ballerini 458

108. Sonny Colbrelli 400

117. Andrea Bagioli 349,33

128. Valerio Conti 308

133. Jacopo Mosca 297

147. Matteo Moschetti 271

154. Lorenzo Rota 266

163. Danilo Celano 248

173. Gianluca Brambilla 235

180. Alessandro Fedeli 224

198. Alessandro De Marchi 195

Foto: Lapresse