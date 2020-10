Ciclismo: Italia con l’oro di Martina Fidanza e tre argenti nella seconda giornata degli Europei su pista Under 23 e juniores 2020

L’Italia porta a casa un oro e tre argenti nella seconda giornata degli Europei Under 23 e juniores 2020 di ciclismo su pista, che si stanno svolgendo in questi giorni a Fiorenzuola d’Arda. Il bottino azzurro diviene così di 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi nell’intera manifestazione.

L’oro della seconda giornata lo vince Martina Fidanza nello scratch davanti all’olandese Van der Duin. La ventenne bergamasca, tramite la Federazione Ciclistica Itailana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara: “Ero sicura del mio sprint e per questo ho cercato di controllare la gara per non far evadere nessuna. E’ andata bene. In questa specialità ho già vinto due prove di Coppa del Mondo tra le U23 ed anche i Mondiali Juniores… sì, mi piace“.

Per quanto riguarda i tre argenti, fanno tutti riferimento all’inseguimento. Lara Cristanello, Eleonora Camilla Gasparrini, Elisa Tonelli e Carlotta Cipressi (sostituita in finale da Silvia Bortolotti) si sono arrese soltanto alla Russia nell’ultimo atto della prova a squadre (4’54″028 il tempo delle azzurre). Vittoria Guazzini (3’43″279) conquista la piazza d’onore nell’inseguimento individuale, con oro alla tedesca Franziska Brausse (e Silvia Zanardi quarta), mentre Davide Boscaro, Gidas Umbri (che ha sostituito Masotto), Jonathan Milan e Tommaso Nencini sono i portacolori azzurri dell’inseguimento maschile d’argento in 4’08″204, con la Russia che fa ancora una volta la voce grossa scendendo sotto i 4′.

Foto: FCI