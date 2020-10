Ciclismo, il Giro delle Fiandre e la Gand-Wewelgem saranno chiuse al pubblico

Gli organizzatori del Giro delle Fiandre 2020, riprogrammato da aprile a domenica 18 ottobre per colpa della pandemia, hanno deciso di adottare ulteriori misure per rendere la Classica più sicura possibile, incoraggiando gli spettatori a rimanere a casa ed a guardare in televisione la gara. Quali sono queste decisioni? In primo luogo vietare agli spettatori di recarsi sulle salite più iconiche, quindi nelle aree di partenza e di arrivo. Queste misure sono state prese per colpa della impennata dei contagi avvenuta in Belgio, una Nazione nella quale il rischio del Covid-19 è ancora ben presente.

Secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, l’area di partenza per il Giro delle Fiandre, dove si terrà anche la presentazione delle squadre, è stata spostata a breve distanza dal Grote Markt di Anversa alla Steenplein in modo che possa essere chiusa più facilmente agli spettatori, che saranno anche banditi dal zona di arrivo nella città di Oudenaarde. Non ci saranno novità solamente nella Classica Monumento. Per gli stessi motivi, infatti, la sede di partenza della Gand-Wevelgem di questa domenica è stato spostato dal Grote Markt di Ypres al Menin Gate, e a sua volta non vedrà gli spettatori presenti sulle salite o sui settori in pavè.

“Le nuove location di partenza sono un cambiamento necessario perché possiamo chiuderle più facilmente, ma rimangono comunque visivamente attraenti per le città ospitanti” ha dichiarato mercoledì all’Het Nieuwsblad, il CEO di Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel. “Sembrerà diverso, ovviamente, ma pensiamo che sia nostro dovere muoverci in questa direzione, per il bene comune. Vogliamo comunque presentare gli atleti e le squadre, dato che le persone sono abituate a questa tradizione, ma dobbiamo fare a meno del pubblico. Trasmetteremo in streaming le presentazioni delle squadre in diretta, in modo che le persone possano seguirle da casa”.

Foto: Gus Martinie / Shutterstock.com