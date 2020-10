Ciclismo femminile, Kirsten Wild non sarà alla Gand-Wevelgem: è positiva al Coronavirus

Secondo quanto riportato da CyclingNews.com, la campionessa in carica della Gand-Wevelgem, la neerlandese Kirsten Wild, non potrà difendere il titolo, in quanto risultata positiva al Coronavirus. La ciclista non era ancora entrata nella bolla della corsa quando è arrivato il risultato del suo tampone e quindi la sua squadra prenderà parte alla competizione.

Così l’atleta ha annunciato la sua positività attraverso i social della Ceratizit-WNT: “Purtroppo non sono in grado di difendere il mio titolo nella Gand-Wevelgem perché venerdì 9 il mio test per il COVID-19 ha dato esito positivo. Il mio primo test per il COVID-19, fatto lunedì 5 era risultato negativo, ma ora il secondo è positivo. Sono molto delusa e dispiaciuta per la squadra. Per fortuna ho ricevuto il risultato prima di iniziare il mio viaggio verso la bolla, quindi in nessun modo la squadra è interessata. Al momento sto relativamente bene, sarò in quarantena e mi concentrerò al 100% sul mio recupero“.

Foto: LaPresse