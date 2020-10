Ciclismo Elite/Under 23, 56° Giro del Friuli: la Uno-X vince la cronosquadre. Il danese Niklas Larsen primo leader

La UnoX Pro Cycling Team ha vinto oggi la prima tappa del 56° Giro ciclistico internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per under 23 ed élite: la squadra scandinava ha completato i 23,7 chilometri dello spettacolare percorso da piazza Capitolo, dinnanzi alla Basilica di Aquileia, al viale del palasport della Sacca de’ Moreri a Grado, col tempo di 26 minuti e 33 secondi, precedendo le due polacche CCC Development Team, seconda col tempo di 27’04” e la Mazowske Serce Polski, terza con 27’07”. Il leader della classifica generale è il danese della Unox Niklas Larsen, pistard ex campione europeo della corsa a punti.

ORDINE D’ARRIVO UNOX PRO CYCLING TEAM – Tempo 26 minuti, 33 secondi 1.Niklas Larsen

2. Andreas Leknessund

3. Jacob Hindsgaul

4.Morten Alexander Andrsen

5. Idar Andersen CCC DEVELOPMENT TEAM – Tempo 27 minuti, 4 secondi

1. Szymon Krawczyk

2. Piotr Pekala

3. Szymon Tracz

4. Kasper Walkowiak

MAZOWSZE SERCE POLSKI – Tempo 27 minuti, 7 secondi

1.Adrian Kurek

1.Adrian Kurek

2.Norbert Banaszek

3.Alan Banaszek

4.Pawel Bernas

5.Karol Domagalski

4. TIROL KTM CYCLING TEAM – 27’07” 5. TEAM VORARLBERG SANTIC – 27’21” 6. EQUIPO KERN PHARMA – 27’27” 7. GENERAL STORE ESSEGIBI CURIA – 27’32” 8. CYCLING TEAM FRIULI – 27’32” 9. LJUBLJIANA GUSTO SANTIC – 27’38” 10. WPGA AMSTERDAM RACING ACADEMY – 27’40” CLASSIFICHE INDIVIDUALI Leader – Maglia gialla

1. Niklas Larsen (Uno X Pro Cycling) Classifica giovani – Maglia bianca

1. Jacob Hindsgau Classifica a punti – Maglia blu

1. Szymon Krawczyk Classifica Traguardi Volanti – Maglia rossa

1. Jacob Hindsgaul