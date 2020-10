Ciclismo, Domenico Pozzovivo operato per un’infezione al gomito. La moglie: “Rischiava la cancrena”

Domenico Pozzovivo si è sottoposto a un intervento chirurgico presso una clinica di Lugano (Svizzera). Ieri il ciclista lucano è finito sotto i ferri a causa di un’infezione al gomito sinistro, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il 38enne aveva resistito stoicamente al dolore nell’ultima settimana del Giro d’Italia 2020, concluso all’undicesimo posto in classifica generale appena cinque giorni fa. La brutta ferita rimediata al Tour de France si era infatti riaperta sul finire della Corsa Rosa, ma il capitano della NTT non aveva voluto ritirarsi.

Nel tappone dello Stelvio, andato in scena giovedì scorso, l’infezione aveva già minato il fisico di Domenico Pozzovivo, il quale non aveva potuto indossare la mantellina in discesa a causa della ferita e delle bende. L’intervento era programmato per metà novembre, ma i medici hanno dovuto agire d’urgenza come spiega la moglie Valentina alla rosea: “Non si poteva aspettare. Hanno fatto una biopsia per capire quale batterio ha provato l’infezione, era a rischio cancrena. Domenico non si era abbattuto. Anzi, era andato da Vincenzo Nibali: ha voluto fosse il primo a sapere dell’operazione. Sono amici, escono insieme qui in Svizzera per allenarsi… È rimasto sei ore sotto i ferri, dovrebbe essere andato tutto bene. Oggi ne sapremo di più. So già cosa chiederà ai dottori: “Quando posso tornare in sella?”. Vuole farsi trovare pronto, con la chiusura della NTT deve trovare una nuova squadra… E dopo il Giro che ha fatto, credo si meriti proprio un altro contratto“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse