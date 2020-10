Ciclismo, si lavora ancora per organizzare Tour Down Under e Cadel Evans Great Ocean Road Race nel 2021

Secondo quanto riportato da CyclingNews.com, il Tour Down Under e la Cadel Evans Great Ocean Road Race non sono ancora ufficialmente cancellati, al contrario delle notizie circolate negli scorsi giorni: la decisione definitiva verrà presa nelle prossime settimane secondo l’evoluzione dell’emergenza sanitaria globale.

Così gli organizzatori a CyclingNews.com: “Stiamo continuando a lavorare sui nostri piani per portare un evento sicuro COVID-19 nelle regioni di Geelong, Bellarine e Surf Coast nel gennaio 2021. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri stakeholder per garantire che un evento sicuro possa svolgersi il prossimo anno e ci aspettiamo di essere in grado di prendere decisioni riguardanti la Cadel Evans Great Ocean Road Race nelle prossime settimane“.

Foto: Valerio Origo