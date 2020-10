Ciclismo a porte chiuse: niente pubblico sulle salite di Vuelta e Giro delle Fiandre, chiusi i tratti in pavè

Il ciclismo sta facendo sempre più i conti con la crescita dei contagi e si continuano a chiudere le porte. Il Giro d’Italia sta cercando di arrivare in tutti i modi a Milano, ma le prossime gare sono a serio rischio e per il momento gli organizzatori hanno deciso di correre ai ripari. Tutti gli arrivi in salita della Vuelta di Spagna (20 ottobre-8 novembre), le salite e i tratti in pavé del Giro delle Fiandre (18 ottobre) saranno rigorosamente chiusi al pubblico. Sul restante percorso della Ronde, inoltre, sarà invece consentito arrivare un’ora prima e restare fino a un’ora dopo il passaggio dei corridori, con l’obbligo di indossare sempre la mascherina e con le forze dell’ordine che vigileranno e multeranno chi non rispetterà le norme.

Foto: Valerio Origo