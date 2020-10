Chi sarà il vincitore della Champions League 2020/21? Quali sono le squadre favorite per la vittoria finale?

Oggi parliamo della competizione calcistica più importante d’Europa, la Champions League, e dei suoi possibili vincitori. Come ogni stagione calcistica che si rispetti anche quella di quest’anno punta i riflettori sui possibili favoriti alla vittoria del torneo europeo più importante. Siamo dunque qui oggi per giocare al totovincitore e vedere quali squadre sono tra le favorite di questa stagione. Ma prima di iniziare se oltre alle scommesse calcistiche vi interessano anche i giochi online, vi consigliamo il sito Voglia Di Vincere casinò online, dove potete trovare tantissimi giochi divisi per categorie, sicuramente troverete anche il vostro preferito.

La Champions League

Per chi non la conoscesse, la Champions League è una competizione in cui i migliori d’Europa combattono per vincere senza dubbio il trofeo più prezioso del calcio. Solo le migliori squadre dei campionati nazionali riescono a partecipare a questa importantissima competizione ed accedere alla fase a gironi. La fase a gironi contiene 32 squadre con 8 gruppi diversi e le prime 2 squadre di ogni gruppo si qualificano per le ultime 16 della competizione, tuttavia, la squadra al 3° posto entra nelle ultime 32 di Europa League, mentre la squadra al 4° posto è espulsa da qualsiasi competizione europea. Gli ottavi di finale della competizione sono una fase ad eliminazione diretta giocata su 2 gare: una in casa e una in trasferta. Il vincitore passa quindi ai quarti di finale, alla semifinale e quindi alla finale. Tuttavia, in finale si gioca solo una partita secca in territorio neutro. Attualmente la squadra che ha vinto più volte la competizione è il Real Madrid (13 volte), la seconda è il Milan (7 volte), e al terzo posto si collocano a pari merito Bayern Monaco e Liverpool (6 volte).

Loading...

Loading...

I favoriti per questa stagione

Bayern Monaco

Nella stagione scorsa, il Bayern Monaco ha vinto la competizione, il che lo rende l’attuale detentore del titolo nonché prossimo favorito. Ha vinto ogni singola partita che ha giocato nella competizione e il suo fuoriclasse Robert Lewandowski, 32 anni, ha vinto la Scarpa d’Oro dopo aver segnato ben 15 gol. Sono in cima alle probabilità come favoriti per vincere e mantenere il titolo della Champions League dopo il loro calcio d’attacco totale della scorsa stagione. Da quando Flick ha assunto la guida del Bayern, lo scorso novembre, ha vinto 32 partite, con 1 pareggio e 2 sconfitte. Per la prossima stagione ha acquisito l’ala del Manchester City Leroy Sane, ex Schalke. È un talento di livello mondiale pieno di ritmo, astuzia ed è un dribblatore molto abile. Purtroppo ha saltato la scorsa stagione con il City a causa di un brutto infortunio ai legamenti che ha ostacolato il suo sviluppo, ma a soli 24 anni ha un gran potenziale per il futuro.

Liverpool

Il Liverpool, dopo aver vinto la competizione nel 2019, ha avuto una stagione di Champions League amaramente deludente dopo non essere riuscito a superare lo spietato Atletico Madrid di Simeone, principalmente a causa del desiderio di assicurarsi il titolo in Premier League. Per questa stagione potrebbe benissimo essere un ottimo contendente al titolo, anche se ha bisogno di alcuni rinforzi nell’organico. Sono molto vicini a concludere un accordo con il maestro del centrocampo del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, che sarebbe una grande aggiunta alla squadra dinamica del Liverpool.

Chelsea

Un concorrente da tenere d’occhio quest’anno potrebbe essere il Chelsea. Durante la campagna acquisti si è rinforzato molto con l’ex attaccante del Lipsia Timo Werner e l’ex regista e ala dell’Ajax Hakim Ziyech. Nella scorsa stagione Werner ha segnato 35 gol in 48 presenze e rappresenta un ottimo investimento. In arrivo anche rinforzi in difesa, il reparto che più ha destabilizzato la squadra durante la scorsa stagione di Champions.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter