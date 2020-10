Champions League oggi, calendario 27 ottobre: orari, tv, streaming, guida Sky e Mediaset

Seconda giornata di partite nella Champions League di calcio 2020, che vedrà disputarsi quest’oggi ben otto partite, ad iniziare dalle ore 18.55, quando l’Inter del bomber Romelu Lukaku affronterà lo Shakhtar Donetsk, in diretta televisiva su Sky Sport 252, contemporaneamente al match tra Lokomotiv Mosca e Bayern Monaco, questa volta su Sky Sport 253.

Tutte le altre sfide saranno invece alle ore 21, iniziando da Atalanta-Ajax, su Sky Sport Uno, con Borussia Mönchengladbach-Real Madrid in onda su Sky Sport 253. Su Sky Sport 254 invece avrà luogo Liverpool-Mitjalland, mentre Sky Sport 255 trasmetterà Atletico Madrid-Salisburgo, con Marsiglia-Manchester City su Sky Sport 256 e Porto-Olympiakos su Sky Sport 257.

Tutte le partite saranno disponibili anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv.

Il programma completo e dove vedere le partite in tv e streaming:

Champions League calcio 2020

Martedì 27 ottobre 2020

18:55 Lok. Mosca-Bayern Sky Sport 253

18:55 Shakhtar-Inter Sky Sport 252

21:00 Atalanta-Ajax Sky Sport 252

21:00 Atl. Madrid-Salzburg Sky Sport 255

21:00 FC Porto-Olympiakos Sky Sport 257

21:00 Liverpool-Midtjylland Sky Sport 255

21:00 Marsiglia-Manchester City Sky Sport 256

21:00 Monchengladbach-Real Madrid Sky Sport 253

