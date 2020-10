Champions League calcio, i risultati di oggi. Real Madrid-Shakhtar 2-3, Bayern a valanga. Vince l’Atalanta, pareggia l’Inter

Questa sera si sono giocate otto partite valide per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2020 di calcio. Spicca subito all’occhio un risultato clamoroso: il Real Madrid è crollato in casa per 3-2 contro lo Shakhtar Donetsk. Le merengues si sono trovate sotto per 0-3 con il gol di Tete al 29′, l’autogol di Varane al 33′ e il sigillo di Solomon al 42′. Nella ripresa Modric e Junior Vinicius hanno accorciato le distanze, ma non è bastato e la compagine ucraina vola in testa in solitaria al gruppo B, visto che l’Inter ha pareggiato per 2-2 col Borussia Moenchengladbach (doppietta di Romelu Lukaku).

Il Bayern Monaco ha schiacciato l’Atletico Madrid con un roboante 4-0. I Campioni d’Europa in carica festeggiano con la doppietta di Coman e le marcature di Tolisso e Goretzka. I bavaresi sono soli al comando del gruppo A, visto che Lokomotiv Mosca e Salisburgo hanno pareggiato per 2-2 (Eder porta in vantaggio i russi al 19′, Szoboszlai e Junozovic la ribaltano, Lisakovich firma il pareggio definitivo).

Loading...

Loading...

Il Liverpool espugna il campo dell’Ajax per 1-0 (autogol di Tagliafico al 35′), i Reds sono in testa al girone insieme all’Atalanta, capace di travolgere il Midtjyalland per 4-0. Il Manchester City batte il Porto per 3-1 in rimonta (il rigore di Aguero, i gol di Gundogan e Torres ribaltano il vantaggio di Luis Diaz) ed è in testa al proprio raggruppamento insieme all’Olympiakos (Koka al 91′ regala il successo per 1-0 sul Marsiglia). Di seguito tutti i risultati di oggi mercoledì 21 ottobre della Champions League 2020-2021 di calcio.

RISULTATI OGGI CHAMPIONS LEAGUE CALCIO:

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-3

Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2

Ajax-Liverpool 0-1

Bayern Monaco-Atletico Madrid 4-0

Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2

Manchester City-Porto 3-1

Midtjyalland-Atalanta 0-4

Olympiakos-Masiglia 1-0

CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE CALCIO:

GRUPPO A: Bayern Monaco 3, Lokomotiv Mosca 1, Salisburgo 1, Atletico Madrid 0.

GRUPPO B: Shakhtar Donetsk 3, Borussia Moenchengladbach 1, Inter 1, Real Madrid 0.

GRUPPO C: Manchester City 3, Olympiakos 3, Marsiglia 0, Porto 0.

GRUPPO D: Atalanta 3, Liverpool 3, Ajax 0, Midtjyalland 0.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse