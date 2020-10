Champions League 2020-2021, calendario Inter: date, orari, programma partite

Poteva andare decisamente peggio il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020-2021 per l‘Inter, che ha evitato diversi spauracchi davvero temibili pescando il Real Madrid in prima fascia, lo Shakhtar Donetsk in seconda ed il Borussia Moenchengladbach in quarta. Complessivamente può essere ritenuto un buon raggruppamento (considerando che i nerazzurri erano inseriti nella terza urna) forse anche in ottica primo posto, tuttavia non è presente la classica “squadra materasso” quindi la qualificazione non sarà affatto scontata, specialmente alla luce delle ultime due esperienze nerazzurre nella massima competizione continentale.

La squadra di Antonio Conte farà il suo debutto nella nuova edizione di Champions mercoledì 21 ottobre (ore 21) in casa contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach per poi volare in Ucraina martedì 26 ottobre per far visita allo Shakhtar (unico dei sei match in programma alle ore 18.55). Tra terza e quarta giornata andrà in scena il doppio confronto spartiacque contro il Real Madrid, con andata in Spagna il 25 novembre e ritorno a Milano il 1° dicembre. Il percorso dei nerazzurri nel gruppo B si chiuderà poi con la trasferta teutonica del 9 dicembre ed infine con l’ultimo atto da disputare a San Siro il 9 dicembre contro lo Shakhtar. Di seguito il calendario completo delle sei partite dell’Inter nella fase a gironi di Champions League 2020-2021:

Loading...

Loading...

CALENDARIO PARTITE INTER CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

1a giornata, 21 ottobre ore 21.00: Inter-Borussia Moenchengladbach

2a giornata, 27 ottobre ore 18.55: Shakhtar Donetsk-Inter

3a giornata, 3 novembre ore 21.00: Real Madrid-Inter

4a giornata, 25 novembre ore 21.00: Inter-Real Madrid

5a giornata, 1° dicembre ore 21.00: Borussia Moenchengladbach-Inter

6a giornata: 9 dicembre ore 21.00: Inter-Shakhtar Donetsk

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse