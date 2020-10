Champions League 2020-2021, calendario Atalanta: date, orari, programma partite

Sono stati definiti gli otto gironi che comporranno la prima fase della prossima edizione della Champions League di calcio. In casa Italia la Juventus era in prima fascia, mentre Lazio, Inter ed Atalanta erano in terza. Le squadre italiane hanno conosciuto le loro avversarie ed il calendario dei primi sei match.

L’Atalanta è stata inserita nel Gruppo D ed ha pescato dalla prima fascia gli inglesi del Liverpool, dalla seconda i neerlandesi dell’Ajax, e dalla quarta i danesi del Midtjylland. La fase a gironi scatterà il 20-21 ottobre e proseguirà nelle due settimane seguenti. Finito il girone d’andata, quello di ritorno inizierà dopo una pausa di tre settimane e vedrà giocarsi le restanti tre giornate in tre settimane consecutive terminando l’8-9 dicembre.

CALENDARIO ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

1a giornata, 21 ottobre ore 21.00: Midtjylland-Atalanta

2a giornata, 27 ottobre ore 21.00: Atalanta-Ajax

3a giornata, 3 novembre ore 21.00: Atalanta-Liverpool

4a giornata, 25 novembre ore 21.00: Liverpool-Atalanta

5a giornata, 1 dicembre ore 21.00: Atalanta-Midtjylland

6a giornata: 9 dicembre ore 18.55: Ajax-Atalanta

Foto: LaPresse