Calcio: i convocati dell’Italia per le tre partite con Moldavia, Polonia e Olanda. 34 uomini per Mancini, debutta Silvestri

Sono stati da poco diramati i convocati da Roberto Mancini per le tre partite che l’Italia sosterrà contro Moldavia, Polonia e Olanda il 7, l’11 e il 14 ottobre rispettivamente a Firenze, Danzica e Bergamo. La prima è un’amichevole, mentre le altre due sono 3a e 4a giornata di Nations League.

Di seguito l’elenco dei chiamati da Roberto Mancini.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

Debutto per Marco Silvestri, con il quale i convocati di Mancini salgono a 70. Erano assenti da due anni Ogbonna, Lazzari e Berardi. Nessun giocatore del Napoli inserito, a causa dell’attesa degli sviluppi sui casi di positività al Covid-19 recentemente capitati nel club campano. Gruppo al lavoro dal 4 ottobre a Coverciano, Pellegrini raggiungerà il ritiro in base all’esito di un intervento al naso già programmato per lunedì.

Foto: LaPresse