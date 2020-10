Canottaggio, Europei 2020 oggi: orari, tv, programma, italiani in gara 11 ottobre

Terza ed ultima giornata di gare agli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2020. A Poznan, in Polonia, si conclude la rassegna in cui si gareggia, come deciso in precedenza, senza la presenza degli spettatori. Oggi, domenica 11 ottobre, si disputerà soltanto la sessione mattutina con le Finali B e le Finali A di canottaggio e paracanottaggio. La delegazione azzurra è composta da 62 atleti, di cui 39 senior, 14 pesi leggeri e 9 paracanottaggio, con 58 titolari e quattro riserve, tutte tra i senior.

L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 21 sulle 22 specialità che si disputeranno, essendo assente soltanto nell’otto senior femminile: sono 17 le imbarcazioni azzurre in Finale A, mentre tre disputeranno le Finali B. Una, invece ha chiuso ieri il suo percorso in Finale C. La diretta streaming della manifestazione sarà fruibile su worldrowing.com e su RaiSportWeb, mentre dalle ore 14.00 ci saranno anche la diretta tv su RaiSport+HD e la diretta streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le diretta live testuale delle Finali A dalle ore 09.50.

CALENDARIO EUROPEI CANOTTAGGIO 11 OTTOBRE 2020

Domenica 11 ottobre

08.27 Finali B canottaggio e paracanottaggio

08:27 PR1 M1x Singolo PR1 maschile: Giuseppe Di Lelio (The Core)

08:35 W2-

08:40 M2-

08:45 W2X

08:50 M2X Doppio senior maschile: Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/Pro Monopoli) ed Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati)

08:55 W4-

09:00 M4-

09:05 LW1x

09:10 LM1x

09:15 LW2X

09:20 LM2X

09:25 W1X Singolo senior femminile: Veronica Lisi (SC Padova)

09:30 M1X

09:35 W4X

09:40 M4X

09.50 Finali A canottaggio e paracanottaggio

09:50 PR1 W1x Singolo PR1 femminile: Anila Hoxha (CUS Torino)

10:01 PR1 M1x

10:16 LW1x Singolo pesi leggeri femminile: Paola Piazzolla (Fiamme Rosse)

10:31 LM1x Singolo pesi leggeri maschile: Niels Alexander Torre (SC Viareggio)

10:46 PR2 Mix2x Doppio PR2 misto: Laura Morato (SC Armida) e Gian Filippo Mirabile (SS Murcarolo)

11:01 PR3 Mix4+ Quattro con PR3 misto: Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Brancato (RYCC Savoia) e Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), con Lorena Fuina (SC Rumon) timoniere

11:16 LW4x Quattro di coppia pesi leggeri femminile: Giulia Mignemi (CT Aetna), Arianna Noseda (Fiamme Rosse/SC Lario), Greta Martinelli (SC Tremezzina) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume)

11:31 LM4x Quattro di coppia pesi leggeri maschile: Patrick Rocek (SC Lario), Antonio Vicino, Gabriel Soares e Catello Amarante (Marina Militare)

11:46 W2- Due senza senior femminile: Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò) e Carmela Pappalardo (CC Aniene)

12:01 M2- Due senza senior maschile: Giuseppe Vicino e Matteo Lodo (Fiamme Gialle)

12:16 W2X Doppio senior femminile: Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova) e Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo)

12:31 M2X

12:46 W4- Quattro senza senior femminile: Alessandra Patelli (SC Padova), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino) e Chiara Ondoli (CC Aniene)

13:01 M4- Quattro senza senior maschile: Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro)

13:16 LW2X Doppio pesi leggeri femminile: Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle)

13:31 LM2X Doppio pesi leggeri maschile: Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro) e Stefano Oppo (Carabinieri)

13:46 W4X Quattro di coppia senior femminile: Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Valentina Iseppi e Ludovica Serafini (CC Aniene)

14:01 M4X Quattro di coppia senior maschile: Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Simone Venier (Fiamme Gialle) e Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova)

14:16 W8+

14:31 W1x

14:46 M1X

15:01 M8+ Otto senior maschile: Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Mario Paonessa (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Aniello Sabbatino (RYCC Savoia), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar) e Matteo Della Valle (Moltrasio), con Enrico D’Aniello (Fiamme Oro/RYCC Savoia) timoniere

Diretta streaming su RaiSportWeb e su worldrowing.com

Dalle ore 14.00 diretta tv su RaiSport+HD e diretta streaming anche su RaiPlay

