Canoa slalom, Europei Junior/U23 Cracovia 2020: nella canadese maschile Under 23 vanno in semifinale Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi

Sono scattati questa mattina gli Europei Junior/U23 2020, in programma a Cracovia, in Polonia, da oggi fino a domenica 4 ottobre: dei sette azzurri che saranno protagonisti nelle acque polacche, due sono immediatamente scesi in gara stamane nelle prime batterie.

Un pura formalità. Nella canadese maschile Under 23 gli iscritti erano venti e tutti sono stati ammessi alle semifinali di sabato: ottima prestazione di Raffaello Ivaldi (Marina Militare), secondo in 94.24 con un percorso netto, mentre Flavio Micozzi (Canoanium Club Subiaco) si classifica 15° in 102.99, gravato di 2 penalità per un tocco di palina alla porta 9.

Domani saranno in gara tutti gli altri azzurri: alle 08:41 Marta Bertoncelli nella canadese Under 23 femminile, nel kayak maschile Under 23 Tommaso Barzon (09:12), Marco Vianello (09:24) e Jakob Weger (09:26), nella canadese Junior femminile Elena Borghi (09:56). Seconda run eventuale in tarda mattinata, poi nel pomeriggio alle 15:21 prova a squadre del kayak maschile Under 23 con Tommaso Barzon, Marco Vianello e Jakob Weger.

Foto: Pier Colombo