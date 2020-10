Arrampicata, Stefano Ghisolfi show in falesia: scala il mitico Change, il durissimo 9b+ in Norvegia. Scritta una pagina di storia

Stefano Ghisolfi si è reso protagonista di una superlativa impresa in falesia e ha conquistato la spettacolare “Change”, la prima via di difficoltà 9b+ al mondo, un vero e proprio simbolo dell’arrampicata su roccia. L’italiano ha dunque ripetuto la via liberata dalla leggenda Adam Ondra nel 2012 e ha scritto un pezzo di storia di questo sport a Flatanger (Norvegia). Il piemontese si è preparato all’impresa restando per delle settimane in Scandinavia, eccezion fatta per una toccata e fuga a Brunico dove ha vinto il suo settimo titolo italiano nel lead. Il 27enne ha così scalato la seconda via più impervia al mondo, inferiore in termini di difficoltà soltanto a un 9c liberato dal solito ceco Ondra nel 2017. Va precisato che soltanto cinque uomini hanno scalato almeno un 9b+ nella loro vita.

Stefano Ghisolfi, tesserato per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro di Moena, può così vantare ben due 9b+ in carriera (nel 2018 era riuscito a scalare il Perfecto Mundo a Marfalef, in Spagna) e ben sei 9b. Stiamo parlando di un eccellente atleta, non soltanto su falesia, ma anche su pareti artificiali: ha vinto diverse tappe di Coppa del Mondo nel lead ed è in corsa per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo rinviate al prossimo anno, si giocherà il tutto per tutto negli Europei in programma tra poco più di un mese a Mosca.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal climber: “La via è lunga 55 metri e ci sono da fare 185 movimenti. Sono stato più di un mese qui in Norvegia a provare la via. Sono arrivato in camper con la mia compagna, che mi ha sostenuto ogni giorno, ed ho vissuto h24 a pochi metri dalla grotta con l’ossessione di conquistarla. E finalmente ce l’ho fatta! La scalata è durata più di un’ora ed è stata estenuante. Ho rischiato di mollare più volte, ma ho tenuto duro fino all’ultimo. Il mio sorriso incredulo e i miei avambracci deformati dallo sforzo sono la fotografia perfetta della mia battaglia infinita”.

Di seguito tutte le grandi ascese in falesia di Stefano Ghisolfi:

08/2014 – Le moustache qui fâche 9a+, Entraygues, Francia

03/2015 – Demencia Senil 9a+, Margalef, Spagna

06/2015 – Biographie, 9a+, Céüse, Francia

11/2015 – Lapsus 9b, Andonno, Italia

04/2016 – Goldrake 9a+, Cornalba, Italia

10/2016 – Jungle Boogie, 9a+, Ceuse, Francia

12/2016 – Ultimatum 9a+, Massone, Italia

01/2017 – First Round, First Minute, 9b, Margalef, Spagna

01/2017 – First Ley 9a+, Margalef, Spagna

03/2017 – La Rambla, 9a+, Siurana, Spagna

05/2017 – One Punch, 9a+, Laghel, Arco

11/2017 – One Slap, 9b, Laghel, Arco

01/2018 – La Capella, 9b, Siurana

12/2018 – Perfecto Mundo, 9b+, Margalef, Spagna, prima ripetizione

02/2019 – Queen Line, 9b, Laghel, Arco

12/2019 – Stoking the Fire, 9b, Santa Linya, Spagna

09/2020 – Change, 9b+, Flatanger, Norvegia, prima ripetizione

Foto: EIS