Calcio, tanti casi positivi al Covid-19 nell’Italia U21: contro l’Irlanda potrebbe giocare l’U20

AGGIORNAMENTO DELLE 14.44: L’ITALIA U21 NON GIOCA, IN CAMPO L’U20 DI BOLLINI

Sono ore di attesa al Centro CONI di Tirrenia, dove l’Italia U21 di calcio è in ritiro. Si aspettano le decisioni da parte della ASL di Pisa, in quanto occorre capire se le autorità sanitarie decideranno di mandare tutto il gruppo a casa o se i giocatori che risulteranno negativi ai test effettuati potranno disputare la partita di qualificazione continentale prevista domani alle ore 17.00 contro l’Irlanda, compagine in vetta al girone (3 punti di vantaggio sugli azzurrini, ma avendo disputato un match in più).

Facendo il punto della situazione, sono ben sette i calciatori italiani della selezione di Paolo Nicolato ad aver contratto il Covid-19, portando alla decisione di rinviare la sfida contro l’Islanda prevista originariamente a Reykjavík il 9 ottobre. I reparti dei portieri e dei difensori quelli colpiti dal famigerato virus, oltre a un membro dello staff. Tenuto conto delle defezioni, si potrebbe pensare di aggregare il gruppo dell’U20 di Bollini e a questo punto scendere in campo al posto della U21. Da capire, quindi, come evolverà l’intera vicenda.

Foto: LaPresse