Calcio, Piotr Zielinski positivo a Covid-19. Il giocatore del Napoli è asintomatico, salterà la partita contro la Juventus

Piotr Zielinski è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore del Napoli è asintomatico, ma salterà la partita contro la Juventus (domenica sera) e dovrà rinunciare alla convocazione con la Polonia. Il centrocampista e Giandomenico Costi, uno dei collaboratori di Cristiano Giuntoli, sono risultati positivi al tampone e per loro è scattata l’immediata da quarantena. Domani l’intero staff partenopeo e tutti i giocatori di Gennato Gattuso si sottoporanno al terzo tampone in una settimana, successivamente si deciderà il programma per la trasferta di Torino.

Foto: Lapresse