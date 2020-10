Calcio, Nations League: Ucraina-Spagna 1-1, Germania-Svizzera 3-3. Gruppo equilibrato. San Marino pareggia!

Questa sera si sono disputate sette partite valide per la Nations League 2020-2021 di calcio. In campo le squadre dell’equilibratissimo gruppo 4 per la quarta giornata. L’Ucraina si è resa protagonista di un bellissimo colpaccio e a Kiev ha sconfitto la Spagna per 1-0 grazie al sigillo di Tsygankov al 76′ su assist di Yarmolenko.

I gialloblù hanno così agganciato la Germania al secondo posto e sono a un solo punto di distacco dalle Furie Rosse, in una lotta sempre più agguerrita per la qualificazione alla Final Six. I tedeschi hanno pareggiato per 3-3 contro il fanalino di coda Svizzera: gli elvetici erano passati in vantaggio per 2-0 con le reti di Gavranovic e Freuler, poi Werner e Havertz hanno pareggiato; il secondo sigillo di Gavranovic ha portato avanti i rossocrociati, prima del definitivo pareggio firmato da Gnabry.

Nella Lega B si segnalano il pareggio a reti reti bianche tra Azerbaijan e Cipro e la vittoria del Lussemburgo in Montenegro (2-1). In “Serie C”, invece, San Marino riesce a impattare col Liechtenstein per 0-0, le Isole Far Oer battono Andorra per 2-0, Malta espugna la Lettonia per 1-0. Di seguito tutti i risultati di oggi martedì 13 settembre nella Nations League 2020-2021 di calcio. Domani sera toccherà all’Italia, che sfiderà l’Olanda a Bergamo in una partita decisiva per il primo posto nel gruppo 1.

RISULTATI NATIONS LEAGUE OGGI (13 OTTOBRE):

LEGA A:

Germania-Svizzera 3-3

Ucraina-Spagna 1-0

LEGA B:

Azerbaijan-Cipro 0-0

Montenegro-Lussemburgo 1-2

LEGA C:

Lettonia-Malta 0-1

Far Oer-Andorra 2-0

Liechtenstein-San Marino 0-0

