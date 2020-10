Calcio, Stephan El Shaarawy negativo al secondo tampone. Allarme rientrato per l’Italia

Stephan El Shaarawy è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore dell’Italia si è sottoposto a un tampone alla vigilia della partita con l’Olanda, valida per la Nations League. Il 27enne è però risultato negativo al test sierologico fatto in seguito. Questo è quanto dichiarato dal dottore Andrea Ferretti: “Il tampone è a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso positivo. Tutti hanno eseguito i tamponi e il giocatore stesso ha fatto anche il sierologico, che è risultato negativo. Avevamo rinviato l’allenamento perché l’agenzia ci aveva detto che il risultato della squadra sarebbe arrivato prima, invece c’è stato un ritardo. Per questo, in attesa del risultato del tampone, l’allenamento sarà col distanziamento previsto dal protocollo Uefa“. Conferenza stampa del CT Roberto Mancini alle ore 20.00, allenamento alle ore 20.45.

AGGIORNAMENTO 22.30: Il giocatore è risultato negativo al secondo tampone e l’allarme è rientrato.

Foto: Lapresse