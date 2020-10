Calcio: Mattia Caldara fermo tre mesi per lesione al tendine rotuleo sinistro

L’Atalanta perde Mattia Caldara. Il difensore, diventato importante nella conformazione tattica della squadra allenata da Gasperini, è costretto a uno stop di tre mesi per lesione al tendine rotuleo sinistro, per la quale deciderà domani i tempi e i modi dell’operazione.

Per lui è una sfortuna che continua, dal momento che negli ultimi due anni, e lui ne ha 26 (quelli, in teoria, del pieno della carriera), ha giocato appena 20 partite tra Milan e Atalanta, perché prima si era rotto il legamento crociato sinistro in Coppa Italia.

Nella sfortuna, in qualche modo, Caldara ha la fortuna di aver avuto una lesione soltanto parziale, “a losanga”, e non totale. Questo gli consente di non doversi fermare più a lungo dei tre mesi richiesti per questo tipo di infortunio.

Foto: LaPresse