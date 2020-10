Calcio femminile, Serie A 2020-2021: big match tra Juventus e Fiorentina, il Milan affronta l’Empoli in trasferta nel 5° turno

La quinta giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021 è alle porte. Un turno importante che potrà delineare il quadro della situazione in classifica generale dopo gli incontri andati in scena.

Solito formato spezzatino e tra sabato 10 e domenica 11 ottobre avremo le idee più chiare. Il via alle danze lo daranno alle 12.30 Florentia e Napoli allo Stadio Comunale Santa Lucia. Le toscane vengono dal ko inatteso contro San Marino e tra le mura amiche vorranno rifarsi. Ancor più amaro quanto accaduto alla compagina campana. Dopo aver esaminato gli atti ufficiali, infatti, il Giudice Sportivo – rilevato che in occasione della sfida contro l’Inter la società ospitante non ha inserito nella distinta di gara il medico sociale, peraltro non presente in panchina, e il corretto numero di “calciatrici formate” – ha disposto la sconfitta a tavolino (con il punteggio di 0-3) per le azzurre contro le ospiti. Al club, che aveva pareggiato con la Beneamata, inflitta anche un’ammenda di € 3.000,00. Si proseguirà sabato con due incontri alle ore 15.00: Hellas Verona-Pink Sport Bari ed Empoli-Milan. Tra le fila scaligere la necessità di centrare i tre punti, viste le quattro sconfitte rimediate nei primi quattro turni. Dal canto suo, la compagine pugliese venderà cara la pelle. Decisamente interessante il match tra empolesi e rossoneri al Centro Sportivo Monteboro: le toscane sono state protagoniste di un grande inizio di campionato, come confermato dal terzo posto a quota 9 punti come le meneghine. Per questo per Valentina Giacinti e compagne, reduci dal ko interno a San Siro contro la Juventus, la necessità di rimettersi in careggiata al cospetto però di una formazione da prendere con le molle.

Loading...

Loading...

Venendo a domenica, il lunch match vedrà confrontarsi l’Inter e la Roma al Centro Sportivo Giacinto Facchetti: le nerazzurre, che hanno beneficiato del successo citato precedentemente contro il Napoli, vogliono dar continuità ai loro risultati, dovendo però fare i conti con la squadra di Betty Bavagnoli, uscita vittoriosa in maniera piuttosto brillante dall’ultimo match al Tre Fontane contro l’Hellas. La giornata si completerà alle ore 15.00 con Sassuolo San Marino e soprattutto con Juventus Fiorentina. Le neroverdi, brillantissime in queste prime fasi di Serie A, hanno tutto per centrare il bersaglio grosso contro le sammarinesi e continuare con la loro striscia di risultati utili, dopo aver sconfitto al Gino Bozzi la Viola nell’ultima giornata. Gigliate che quindi dovranno ritrovarsi, affrontando però le campionesse d’Italia a segno come detto nel big match del Meazza contro il Milan. La Vecchia Signora dovrà fare a meno di Sara Gama per un infortunio, ma la rosa bianconera è sufficientemente attrezzata per far fronte a questa assenza. La compagine di Antonio Cincotta spera di ritrovare la verve del proprio attacco.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Danilo Vigo / LPS