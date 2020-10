Pallamano: Andrea Colleluori in campo in Champions League con la maglia del Nantes

La pallamano è, da sempre, una delle discipline che fatica maggiormente ad emergere nel Bel Paese, relegando spesso le Nazionali a tristi apparizioni nelle pre-qualificazioni degli eventi internazionali, con pochissimi giocatori degni di nota fuori dai confini. Ma qualcosa sembra stia cambiando.

Nell’ultima settimana, infatti, un giovane azzurro si sta ritagliando grande spazio nei siti specializzati di tutto il mondo, grande alle sue prestazioni. Stiamo parlando di Andrea Colleluori, classe 2000, nato e cresciuto nel Città Sant’Angelo, per poi trasferirsi un anno tra le fila del Cingoli, e quindi nell’accademia dei francesi del Nantes, una delle formazioni più blasonate del Paese d’Oltralpe.

L’inizio della favola è arrivato lo scorso giovedì, quando per lui è arrivata la prima convocazione in EHF Champions League, entrando anche in campo contro una corazzata come il Barcellona, complice l’infortunio del titolare Cyril Domoulin.

Ieri sera poi è arrivata un’altra vittoria (contro Tolosa) anche in LIDL Starligue, la terza in altrettante partite sin qui disputate dal suo Nantes, in testa alla classifica insieme al ben più quotato Paris Saint Germain a sei punti. Qui Colleluori è tornato ad essere il terzo della gerarchia, dietro Domoulin e al danese Emil Nielsen, ma l’attestato di stima ricevuto in questi giorni non può che far ben sperare per il futuro.

Foto: FIGH