Calcio: Denis Dragus positivo al coronavirus, salterà Crotone-Juventus. Il giocatore è lievemente sintomatico

Denis Dragus, attaccante rumeno del Crotone e della Nazionale Under 21 del suo Paese, è stato trovato positivo al coronavirus, come comunica lo stesso club una volta rientrato dagli impegni con la maglia della sua Romania. Il giocatore, lievemente sintomatico, è in isolamento.

Come comunica il Crotone, i test sierologici dei giorni scorsi erano risultati negativi, mentre quello molecolare ha invece dato esito positivo. Gli altri giocatori sono tutti negativi e hanno proceduto a effettuare l’isolamento fiduciario presso una struttura ricettiva locale. La squadra potrà allenarsi, ma non avere contatti con l’esterno.

Il Crotone è atteso dalla sfida di questa sera contro la Juventus, programmata per le ore 20:45, e deve dunque aggiungere questo capitolo a una vigilia che, per la difficoltà dell’incontro, già non è particolarmente semplice.

Foto: LaPresse