Calcio, Cristiano Ronaldo è atterrato a Caselle: trascorrerà la quarantena a Torino

Ieri con una nota stampa pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Federazione Portoghese di calcio, la FPF, aveva annunciato la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo: l’attaccante lusitano della Juventus è asintomatico ed è stato posto in isolamento, ma al momento sta bene.

Questa la nota stampa della Federazione lusitana, tradotta in italiano: “Partita di qualificazione della Nations League. Cristiano Ronaldo ha lasciato il lavoro della Nazionale dopo un test positivo per il COVID-19, quindi non affronterà la Svezia. Il nazionale portoghese sta bene, è senza sintomi ed è isolato. A seguito del caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per l’allenamento di questo pomeriggio, alla Cidade do Futebol. La partita, valida per la fase di qualificazione della Nations League, è in programma mercoledì, alle 19:45, ad Alvalade“.

Oggi, invece, secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“, il lusitano avrebbe lasciato il ritiro della Nazionale e vorrebbe tornare a Torino per trascorrere la quarantena: dovrebbe poterlo fare con un volo privato, poi, una volta atterrato a Torino dovrebbe essere prelevato da un’ambulanza per essere trasportato in tutta sicurezza a casa.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30

Secondo quanto apprende l’ANSA, l’aereo che ha trasportato Cristiano Ronaldo è atterrato a Caselle, Torino. Dunque trova conferma la notizia che vuole che il lusitano trascorra la quarantena nella sua casa in Piemonte, in attesa della guarigione dal Coronavirus.

