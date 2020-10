Calcio, Champions League 2020-2021: Lazio-Borussia Dortmund 3-1. Grande esordio europeo dei capitolini

Il calcio in Europa vede iniziare la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 20 ottobre, scatta con il programma della prima giornata. Uno dei sei match previsti alle ore 21.00 era quello tra la Lazio ed i tedeschi del Borussia Dortmund: vincono i biancocelesti per 3-1, con la gara che si decide nella prima frazione grazie alle reti di Immobile al 6′ e Luiz Felipe al 23′. Nella ripresa il gol di Haaland al 71′ per gli ospiti, al 76′ chiude i conti il neoentrato Akpa Akpro per il 3-1.

Nel primo tempo sfida subito in discesa per i padroni di casa, col Borussia che al 6′ perde palla al limite della propria area di rigore e così Correa può fornire l’assist vincente ad Immobile per 1-0. Al 23′ arriva il raddoppio sugli sviluppi di un corner, con Luiz Felipe che anticipa tutti di testa ed insacca per il 2-0 (con deviazione di Hitz), punteggio con cui si va al riposo.

Nella ripresa arriva la riscossa dei teutonici, che al 71′ accorciano le distanze con Haaland, il quale va in gol su assist di Reyna dopo una bella azione corale, ma la Lazio non ci sta e già al 76′ ristabilisce le distanze con la rete di Akpa Akpro, servito magnificamente da Immobile, che sigla il definitivo 3-1 e chiude i conti.

Foto: LaPresse