Pagelle Lazio-Borussia Dortmund 3-1, voti Champions League 2020-2021: Immobile “bello di notte”, Acerbi baluardo. Sancho e Faivre bocciati

RISULTATO FINALE: LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 2-1 (Immobile 6′, Luis Felipe 23′, Haaland 71′, Akpa-Akpro 76′)

Buonasera e benvenuti alla PAGELLE LIVE di Lazio-Borussia Dortmund, primo match del Gruppo F della Champions League 2020-2021. I biancocelesti di Simone Inzaghi ricevono allo Stadio Olimpico il Borussia Dortmund di Lucien Favre, in un match che promette spettacolo. Andiamo, quindi, a conoscere chi sta giocando bene, o male, nel match di stasera.

LE PAGELLE DI LAZIO-BORUSSIA DORTMUND

LAZIO (3-5-2)

Strakosha 7: serata eccellente dell’estremo difensore albanese che si dimostra attentissimo compiendo alcune parate decisive. Non può nulla sulla bordata di Haaland

Patric 5: in una serata dove nella sua zona di competenza succedono pochissime cose, si fa notare purtroppo per un errore sanguinoso che consente ai tedeschi di riaprire momentaneamente il match sul 2-1.

Luiz Felipe 7: al rientro dopo tanto tempo gioca 50′ da assoluto leader difensivo provocando anche l’autorete di Hinz in occasione del 2-0. (dal 51′ Hoedt 6: non tradisce nei quaranta minuti in cui viene impiegato. Si fa trovare pronto).

Acerbi 7: partita da vero condottiero, quella del centrale laziale, che come al solito lotta su tutti i palloni non rinunciando – appena può – a proiettarsi in avanti.

Marusic 6: bada tanto a proteggere Patric e poco a proporsi in fase offensiva. Gara attenta e di sacrificio.

Milinkovic-Savic 6,5: il “Sergente” domina a centrocampo con la sua fisicità e i suoi interventi. Uomo in più. (dal 67′ Akpa-Akpro 7: ingresso clamoroso quello dell’ex centrocampista della Salernitana, che mette il suo sigillo sulla vittoria dei biancocelesti).

Leiva 6,5: pressa, accorcia e detta i tempi. Serata in grande spolvero del “volante” brasiliano.

Luis Alberto 6,5: lo spagnolo provoca pericoli in tutti i modi: imbucate o traiettorie velenose (dai piazzati) che siano. Ispirato. (dall’80’ Parolo)

Fares 6: peccato per alcuni cross sbagliati, ma nel complesso è più che positivo il match giocato dall’esterno algerino, cresciuto alla distanza.

Immobile 7: Una serata da autentica “Scarpa d’oro” per il cannoniere laziale. Cancella la brutta parentesi vissuta qualche giorno fa con la nazionale firmando un gol e un assist sul palcoscenico più importante (dall’80’ Caicedo sv)

Correa 6,5: il “Tucu” firma l’assist del gol del vantaggio capitolino continuando poi a inventare e a trovarsi coi compagni nelle tante trame offensive della compagine laziale. Dopo un periodo di appannamento, ritrova il suo gioco in una serata importante (dal 67′ Muriqi 6: un po’ di pressing e alcune sponde che consentono alla Lazio di respirare in difesa e di tenere la palla in attacco. Anche “Il Pirata” partecipa alla festa biancoceleste).

All. Inzaghi 7: dopo un primo tempo approcciato e giocato in maniera eccellente, i suoi tengono botta nel massimo momento di sofferenza. Pesca dalla panchina la carta vincente inserendo Akpa-Akpro, che lo ripaga con un gol. Assolutamente promosso all’esordio da allenatore nella massima competizione continentale.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2)

Hitz 5: compie diverse parate, ma spesso in modo inefficace o maldestro. Finisce sul tabellino del match, ma dalla parte sbagliata firmando un autogol.

Piszczeck 5: va in sofferenza sulle continue trame e i tagli dell’attacco biancoceleste. Viene sacrificato da Faivre nel finale di gara, in luogo di una maggiore offensività. (dal 65′ Brandt 5,5: non riesce a imprimere una svolta al match).

Hummels 5,5: cerca in tutti i modi di non affondare, ma alla fine cede anche lui.

Delaney 5,5: segue la parabola di rendimento dei suoi compagni di reparto.

Meunier 4.5: serata da incubo per il belga che commette errori in entrambe le metà campo: prima dà il via al gol dell’1-0 biancoceleste, poi si divora un gol già fatto.

Bellingham 4,5: notte anonima per lui che dopo 45′ lascia il campo. (dal 46′ Reyna 6,5: buon impatto sulla partita del ragazzo subentrato dalla panchina, che fra l’altro l’assist del momentaneo 3-1).

Witsel 4,5: Milinkovic-Savic e compagni lo cancellano dal campo: insabbiato.

Guerreiro 6: alla fine è uno dei migliori dei tedeschi. Va due volte vicino alla rete, senza però riuscire a segnare. Moto continuo.

Sancho 4,5: assente ingiustificato. Era uno dei più temuti, si è rivelato poca cosa.

Reus 4,5: oggetto misterioso. Inpalpabile. (dal 78′ Reinier sv).

Haaland 7: bomber di razza. In una serata difficile riesce comunque a mettere il suo timbro. In area, nonostante i pochi rifornimenti, è uno spauracchio totale.

All: Faivre 5: bocciato su tutta la linea o quasi. Un Dortmund temutissimo, ma rivelatosi molto modesto, torna a casa con una sconfitta su cui il tecnico dei gialloneri dovrà riflettere.

