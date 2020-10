Calcio, Champions League 2020-2021: i risultati del 20 ottobre. Successi per Barcellona e Club Brugge

Il calcio in Europa ha visto iniziare la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 20 ottobre, è scattato con le prime otto sfide della prima giornata. Nel Gruppo E pareggi in Chelsea-Siviglia, per 0-0, ed in Rennes-Krasnodar, per 1-1, mentre nel Gruppo F vittorie sia per la Lazio, per 3-1 sul Borussia Dortmund, che per il Club Brugge, per 1-2 in casa dello Zenit. Nel Gruppo G successi per la Juventus, per 0-2 in casa della Dynamo Kiev, e per il Barcellona, per 5-1 contro il Ferencvaros, infine nel Gruppo H affermazioni del Manchester United, per 1-2 in casa del PSG, e del Lipsia, per 2-0 sull’Istanbul Basaksehir.

I RISULTATI DEL 20 OTTOBRE

GRUPPO E

Loading...

Loading...

Chelsea-Siviglia 0-0

Rennes-Krasnodar 1-1 (56′ rig. Guirassy, 59′ Ramirez)

Krasnodar 1

Rennes 1

Chelsea 1

Siviglia 1

GRUPPO F

Zenit-Club Brugge 1-2 (63′ Dennis, 74′ aut. Horvath, 93′ De Ketelaere)

Lazio-Borussia Dortmund 3-1 (6′ Immobile, 23′ aut. Hitz, 71′ Haaland, 76′ Akpa Akpro)

Lazio 3

Club Brugge 3

Zenit 0

B. Dortmund 0

GRUPPO G

Dinamo Kiev-Juventus 0-2 (46′ e 84′ Morata)

Barcellona-Ferencvaros 5-1 (27′ rig. Messi, 42′ Ansu Fati, 52′ Coutinho, 70′ rig. Kharatin, 82′ Pedri, 89′ Dembelé)

Barcellona 3

Juventus 3

Dinamo Kiev 0

Ferencvaros 0

GRUPPO H

PSG-Manchester United 1-2 (23′ rig. Bruno Fernandes, 55′ aut. Martial, 87′ Rashford)

RB Lipsia-Istanbul Basaksehir 2-0 (16′ e 20′ Angelino)

RB Lipsia 3

Manchester United 3

PSG 0

Istanbul Basaksehir 0

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse